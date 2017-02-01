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Среда, Февраль 1, 2017
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Общество
Политика
Проишествия
Сельское хозяйство
Спорт
Культура
Видео
ДТП в Краснодаре
Происшествия
Бизнес
О проблемах
Спорт
Экономика
Справка
Районы
Высшие учебные заведения
Краснодарский государственный университет культуры и искусств (КГУКИ)
Транспорт Краснодара
Автобусы и маршрутные такси Краснодара
Маршруты трамваев Краснодара
Маршруты троллейбусов Краснодара
Пригородные автобусы и маршрутные такси Краснодара
Расписание автобусов Автовокзал «Южный»
Расписание автобусов Краснодар-1
Расписание автобусов Краснодар-2
Расписание поездов Краснодара
Расписание самолетов Краснодара
Расписание электричек Краснодара
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В Краснодаре в трамвае подростки избили ровесника
01.02.2017
0
На Кубани директора МУПа заподозрили в присвоении денег
01.02.2017
В Краснодарском крае УФСБ перед Новым годом предотвратило теракт
01.02.2017
В Армавире полиция во дворе школы задержала невменяемого мужчину
01.02.2017
ОБЩЕСТВО
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Спасатели рассказали, как выбраться из ледяного водоема
01.02.2017
В Краснодаре из-за аварии без теплоснабжения остались 1,5 тыс. человек
01.02.2017
На Кубани пресекли 50 террористических и экстремистских преступлений
01.02.2017
В кубанских школах начался прием в первые классы
01.02.2017
На Кубани обсудили план мероприятий к 80-летию образования региона
01.02.2017
На Кубани 2 февраля прогнозируют небольшие осадки
01.02.2017
Кондратьев поручил создать новые турмаршруты к 225-летию освоения края
01.02.2017
В честь 80-летия Кубани в каждом районе предложили открыть парк
01.02.2017
ВИДЕО
ДТП на ул. Лукьяненко д. 97 31.01.2017
01.02.2017
ДТП на ул. Красных Партизан и ул. Герцена 31.01.2017
01.02.2017
ДТП на ул. Северная и ул. Воровского 30.01.2017
31.01.2017
ДТП на ул. Москоская и ул. Гомельская 27.01.2017
30.01.2017
ПОЛИТИКА
Кондратьев провел заседание оргкомитета по подготовке 80-летия края
01.02.2017
0
В России создадут погранзону на границе с Белоруссией
01.02.2017
Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом
01.02.2017
Власти Кубани обсудили с жителями Новознаменского проблемы поселка
01.02.2017
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Новороссийске задержали три тонны турецкого сыра
01.02.2017
0
На развитие мелиорации сельхозземель Кубань получит более 141 миллиона рублей
01.02.2017
0
СПОРТ
В Краснодаре стартовали соревнования по спортивной гимнастике
01.02.2017
0
Минспорта России опубликовало список награжденных золотым знаком ГТО
01.02.2017
Мутко: матчи Кубка конфедераций посетят более 700 тыс. болельщиков
01.02.2017
В честь девятилетия ФК «Краснодар» проведет футбольный турнир
01.02.2017
Россияне получили первые паспорта болельщиков на Кубок конфедераций
01.02.2017
Гандбольная «Кубань» примет ижевский «Университет»
01.02.2017
Матч 1/4 Кубка России ФК «Урал» — «Краснодар» пройдет 28 февраля
01.02.2017
Матч 1/4 Кубка России ФК «Урал» — «Краснодар» пройдет 28 февраля
01.02.2017
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КУЛЬТУРА
В Краснодаре пройдет фестиваль классической музыки
01.02.2017
В Краснодаре откроется выставка живописи художника Юрия Пономоренко
01.02.2017
Федеральные субсидии на поддержку театров направят в Армавир и Туапсе
31.01.2017
Россия выступит во втором полуфинале «Евровидения» в Киеве
31.01.2017
Кубань получила 7,5 млн рублей на поддержку муниципальных театров
31.01.2017
Кубань получила 7,5 млн рублей на поддержку муниципальных театров
31.01.2017
В Краснодаре пройдет выставка художника Дубяги «Сказки бабушки Насти»
30.01.2017
В Краснодаре пройдет выставка картин «Земля древнего Крыма»
30.01.2017
В Сочинском цирке представили программу с яками на мотоциклах
30.01.2017
ЭКОНОМИКА
В России не стали продлевать программу господдержки ипотеки
Россиян не будут штрафовать за хранение санкционки в личных целях
Кубань получит 252,3 млн рублей на поддержку предпринимателей
«Магнит» оказался в десятке самых дорогих публичных компаний в РФ
В Новороссийске задержали 3 тонны турецкого сыра
Минсельхоз сообщил о перепроизводстве картофеля в России
В РФ предложили штрафовать граждан за хранение санкционной продукции
В Темрюкском районе предложили возобновить морское сообщение Тамань — Керчь
Банк России утвердил оформление купюр в 200 и 2 тыс. рублей
Банк России утвердил оформление купюр в 200 и 2 тыс. рублей
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