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Воскресенье, Январь 29, 2017
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Общество
Политика
Проишествия
Сельское хозяйство
Спорт
Культура
Видео
ДТП в Краснодаре
Происшествия
Бизнес
О проблемах
Спорт
Экономика
Справка
Районы
Высшие учебные заведения
Краснодарский государственный университет культуры и искусств (КГУКИ)
Транспорт Краснодара
Автобусы и маршрутные такси Краснодара
Маршруты трамваев Краснодара
Маршруты троллейбусов Краснодара
Пригородные автобусы и маршрутные такси Краснодара
Расписание автобусов Автовокзал «Южный»
Расписание автобусов Краснодар-1
Расписание автобусов Краснодар-2
Расписание поездов Краснодара
Расписание самолетов Краснодара
Расписание электричек Краснодара
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В Малайзии с затонувшего судна с туристами спасли более 20 человек
29.01.2017
0
В Новороссийске ликвидировали пожар на рынке
29.01.2017
Автомобиль жителя Курганинска воры отвезли в пункт приема металла
29.01.2017
В Тихорецком районе начали охоту на шакалов
29.01.2017
ОБЩЕСТВО
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Еще
На Кубани объявлено экстренное предупреждение по лавиноопасности
29.01.2017
В России для девятиклассников введут экзамен по устной речи
29.01.2017
Мэрия Сочи: снегопад не повлиял на системы жизнеобеспечения
29.01.2017
В Тихорецком районе начали охоту на шакалов
29.01.2017
В Азовском море спрогнозировали образование льда
28.01.2017
В Новороссийске представили проект приюта для бездомных животных
28.01.2017
На Кубани 28 января прогнозируют небольшой снег
27.01.2017
На Кубани 28 января прогнозируют небольшой снег
27.01.2017
ВИДЕО
ДТП на ул. Северная и ул. Тихорецкая 26.01.2017
27.01.2017
ДТП на ул. Тургенева и ул. Гагарина 25.01.2017
27.01.2017
ДТП на ул. Красная и ул. Головатого 25.01.2017
27.01.2017
ДТП на ул. Северная и ул. Энгельса 25.01.2017
27.01.2017
ПОЛИТИКА
В РФ ускорили строительство железной дороги в обход Украины
29.01.2017
0
Президенты России и США решили объединиться для борьбы с международным терроризмом
29.01.2017
Путин и Трамп выступили за восстановление торгово-экономических связей
29.01.2017
Правительство: долг Беларуси перед РФ за газ достиг 550 млн долларов
28.01.2017
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Нехватка кубанского вина ощущается в Сочи
28.01.2017
0
Рекордные результаты урожайности на Кубани в 2017 году нужно приумножить
27.01.2017
0
СПОРТ
Волейболистки «Динамо Краснодар» бойкотировали матч в Казани
29.01.2017
0
В Алеппо провели первый с 2011 года футбольный матч
29.01.2017
ФК «Кубань» завершил сбор победой над «Дунавом» — 2:1
29.01.2017
Защитника ФК «Кубань» Смирнова прооперируют в Санкт-Петербурге
29.01.2017
Защитника ФК «Кубань» Смирнова прооперируют в Санкт-Петербурге
29.01.2017
В Сочи отметили 500 дней до начала ЧМ-2018
29.01.2017
Волейболисты «Динамо Краснодар» бойкотировали матч с «Енисеем»
28.01.2017
Волейболисты «Динамо Краснодар» бойкотировали матч с «Енисеем»
28.01.2017
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КУЛЬТУРА
В Сочи отметили 500 дней до начала ЧМ-2018
29.01.2017
Скончался британский актер Джон Херт
28.01.2017
Путин наградил Григоровича орденом святого Андрея Первозванного
27.01.2017
Путин наградил Григоровича орденом святого Андрея Первозванного
27.01.2017
В Краснодаре в опере «Кармен» выступит солист московского театра
27.01.2017
В Новороссийске пройдет всероссийский фестиваль фламенко
27.01.2017
В Краснодаре откроется выставка графики современных японских художников
26.01.2017
На Кубани в 2017 году появится семь цифровых кинотеатров
26.01.2017
К 225-летию Кубанского казачьего войска пройдет историческая реконструкция
26.01.2017
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Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Сочи из-за тумана и снегопада задержит авиарейсы
В Краснодаре уничтожили 1,5 тонн запрещенных гранатов и помидоров
В Сочи комиссия проследит за ценами на продукты в магазинах и...
В России в поездах решили запретить курение электронных сигарет
На Кубани обсудили стратегию социально-экономического развития региона
Кондратьеву доложили о подготовке Кубани к Российскому инвестфоруму
Власти Кубани призвали сохранить и приумножить результаты урожайности
Между Ростовом-на-Дону и Адлером пустят двухэтажный поезд
В Тихорецком энергорайоне на ремонт оборудования направят 40 млн рублей
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