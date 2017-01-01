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Общество
Политика
Проишествия
Сельское хозяйство
Спорт
Культура
Видео
ДТП в Краснодаре
Происшествия
Бизнес
О проблемах
Спорт
Экономика
Справка
Районы
Высшие учебные заведения
Краснодарский государственный университет культуры и искусств (КГУКИ)
Транспорт Краснодара
Автобусы и маршрутные такси Краснодара
Маршруты трамваев Краснодара
Маршруты троллейбусов Краснодара
Пригородные автобусы и маршрутные такси Краснодара
Расписание автобусов Автовокзал «Южный»
Расписание автобусов Краснодар-1
Расписание автобусов Краснодар-2
Расписание поездов Краснодара
Расписание самолетов Краснодара
Расписание электричек Краснодара
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В Кропоткине сгорел магазин строительных материалов
01.01.2017
0
В Ейском порту во время швартовки теплоход протаранил другое судно
31.12.2016
В Сочи из-за аварии без воды остались 4,5 тыс. человек
31.12.2016
В Краснодаре на улице Аверкиева сгорела иномарка
31.12.2016
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Еще
В Краснодаре в новогоднюю ночь родились 16 детей
01.01.2017
В Краснодаре в новогоднюю ночь родились 16 детей
01.01.2017
В Сочи восстановили водоснабжение после аварии
01.01.2017
Кондратьев поблагодарил кубанских спасателей за помощь в поиске Ту-154
31.12.2016
В горах Кубани и Адыгеи спрогнозировали лавиноопасность в Новый год
31.12.2016
В Москве задержали пять авиарейсов в Краснодар и один в Сочи
31.12.2016
Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Новым 2017 годом
31.12.2016
Американцы спели гимн РФ в память о погибших в авиакатастрофе под Сочи
31.12.2016
ВИДЕО
«Деловые факты»: МФЦ для бизнеса
30.12.2016
«Деловые факты»: деньги в стройку
29.12.2016
ДТП на ул. Сормовская и ул. Симферопольская 27.12.2016
29.12.2016
ДТП на ул. 1 Мая д. 167 24.12.2016
27.12.2016
ПОЛИТИКА
Медведев поздравил жителей России с наступающим Новым годом
31.12.2016
0
МЧС России подарило Сирии аэромобильный госпиталь
31.12.2016
МЧС России подарило Сирии аэромобильный госпиталь
31.12.2016
Медведев проведет совещание в Сочи по использованию олимпийских объектов
31.12.2016
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Кропоткине уничтожены яблоки без документов
30.12.2016
0
Россия поставит за рубеж 40 миллионов тонн зерна
30.12.2016
0
СПОРТ
В Сочи олимпийские чемпионы проведут благотворительный хоккейный матч
31.12.2016
0
Кубанский конькобежец Кулижников выступит на ЧМ после травмы
31.12.2016
Кубанский конькобежец Кулижников выступит на ЧМ после травмы
31.12.2016
На акции ФК «Кубань» собрали подарки для 500 детей из бедных...
31.12.2016
ФК «Краснодар» объявил о переходе Енджейчика в «Легию»
30.12.2016
Волонтерскую программу ЧМ-2018 назвали самой масштабной в истории ФИФА
30.12.2016
Кондратьев: Главгосэкспертиза дала положительное заключение по стадиону «Фишт»
30.12.2016
Четырех скелетонистов РФ отстранили из-за допинга на Олимпиаде в Сочи
30.12.2016
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КУЛЬТУРА
На Театральной площади Новый год встретили более 12 тыс. краснодарцев
01.01.2017
Кубанская митрополия не благословила к просмотру фильм «Матильда»
30.12.2016
В Краснодаре из 59 машин собрали новогоднюю елку
30.12.2016
Строители моста в Крым посадили шестиметровую новогоднюю елку
30.12.2016
Кубань за год получила около 80 млн рублей на модернизацию кинотеатров
29.12.2016
В Краснодаре вручили краевую премию ученикам школ искусств
29.12.2016
В Сочи фонтан начал исполнять музыку из советских фильмов
29.12.2016
В Сочи фонтан начал исполнять музыку из советских фильмов
29.12.2016
В краснодарском музее представят интерактивный проект «3D-иллюзии»
29.12.2016
ЭКОНОМИКА
Рубль за год вырос к доллару на 20,1%
Рубль за год вырос к доллару на 20,1%
Сбербанк спишет долги погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи
Медведев утвердил новый механизм льготного кредитования аграриев
Медведев утвердил новый механизм льготного кредитования аграриев
Кубанские НКО получат 3 млн рублей государственных субсидий
Кондратьев: надо искать внебюджетные источники для развития Краснодара
ЦБ РФ установил официальный курс доллара с 31 декабря в 60,6...
«Первомайский» повысил ставки по депозитам для бизнеса до 11,5% годовых
В Сочи суд остановил возведение самостроя на землях совхоза
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