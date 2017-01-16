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Понедельник, Январь 16, 2017
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Проишествия
Сельское хозяйство
Спорт
Культура
Видео
ДТП в Краснодаре
Происшествия
Бизнес
О проблемах
Спорт
Экономика
Справка
Районы
Высшие учебные заведения
Краснодарский государственный университет культуры и искусств (КГУКИ)
Транспорт Краснодара
Автобусы и маршрутные такси Краснодара
Маршруты трамваев Краснодара
Маршруты троллейбусов Краснодара
Пригородные автобусы и маршрутные такси Краснодара
Расписание автобусов Автовокзал «Южный»
Расписание автобусов Краснодар-1
Расписание автобусов Краснодар-2
Расписание поездов Краснодара
Расписание самолетов Краснодара
Расписание электричек Краснодара
ПРОИШЕСТВИЯ
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Еще
На Кубани прокуратура проверит ДК, возле которого зарезали подростка
16.01.2017
0
К расследованию катастрофы Ту-154 под Сочи подключился МАК
16.01.2017
К расследованию катастрофы Ту-154 под Сочи подключился МАК
16.01.2017
В Динском районе в теплицах выявили 37 нелегальных мигрантов
16.01.2017
ОБЩЕСТВО
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Еще
В РФ утвердили основы госполитики регионального развития до 2025 года
16.01.2017
В РФ утвердили основы госполитики регионального развития до 2025 года
16.01.2017
Кондратьев поручил решить вопрос с транспортом к местам досуга
16.01.2017
Кондратьев поручил решить вопрос с транспортом к местам досуга
16.01.2017
На Кубани начнут патрулировать все водоемы в населенных пунктах
16.01.2017
В МЧС сообщили об опасности схода лавин в горах Кубани
16.01.2017
Опубликован приказ об увольнении командира полка ДПС Сочи Геращенко
16.01.2017
На Кубани студенты выйдут на службу с полицейскими и сотрудниками ДПС
16.01.2017
ВИДЕО
ДТП на ул. Красных Партизан и ул. Котовского 12.01.2017
16.01.2017
ДТП на ул. Красных Партизан и ул. Баумана 10.01.2017
12.01.2017
ДТП на ул. Красных Партизан и ул. Герцена 11.01.2017
12.01.2017
ДТП на ул. Октябрьская и ул. Мира 07.01.17
09.01.2017
ПОЛИТИКА
Кондратьев: на Крещение самостоятельных выходов на лед быть не должно
16.01.2017
0
Кондратьев: на Крещение самостоятельных выходов на лед быть не должно
16.01.2017
Кондратьев занял второе место в медиарейтинге глав регионов ЮФО
16.01.2017
Кондратьев занял второе место в медиарейтинге глав регионов ЮФО
16.01.2017
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Итальянский сыр по-славянски
14.01.2017
0
В Краснодаре посчитают водоплавающих птиц
14.01.2017
0
СПОРТ
В Сочи на тренировки приехала сборная РФ по боксу
16.01.2017
0
Началась продажа мест на матч ФК «Краснодар» с «Фенербахче»
16.01.2017
В Сочи в рамках Всемирных военных игр пройдет «Олимпийская зарница»
16.01.2017
Сочинская федерация дзюдо стала лучшей по версии Всемирной ассоциации
16.01.2017
Сочинская федерация дзюдо стала лучшей по версии Всемирной ассоциации
16.01.2017
В Сочи пройдет турнир по керлингу на колясках
16.01.2017
ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде разгромил «Калев» — 64:95
16.01.2017
ВК «Динамо Краснодар» в гостях уступил одноклубницам из Москвы — 3:0
15.01.2017
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КУЛЬТУРА
В Краснодаре пройдет выставка видеоарта немецких художников Telo
16.01.2017
В Сочи пройдет выставка живописи и графики «Реликт»
16.01.2017
Григоровичу вручили медаль «За чистоту помыслов и благородство дел»
15.01.2017
Корреспонденты «Кубань 24» стали призерами краевых конкурсов среди СМИ
13.01.2017
В Краснодаре откроется выставка художника Дениса Уранова Inland Museum
13.01.2017
В Краснодаре открылась выставка «История кубанской журналистики»
13.01.2017
На Кубани создали филиал «Духового общества»
13.01.2017
В Краснодаре пройдет юбилейный концерт джазового музыканта Шаповалова
13.01.2017
В Краснодаре пройдет концерт в честь 80-летия со дня рождения Гатова
13.01.2017
ЭКОНОМИКА
ЕТД заплатит штраф за завышенные тарифы на Керченской переправе
ЕТД заплатит штраф за завышенные тарифы на Керченской переправе
Россия приостановила ввоз антилоп и бизонов из Монголии
На Кубани казино за год перечислили в бюджет 237,1 млн рублей...
В РФ управляющие компании оштрафуют за неправильно начисленные услуги
Бизнес-омбудсмен РФ Титов посетит инаугурацию президента США Трампа
Сбербанк приостановил кредитование студентов на специальных условиях
Сбербанк приостановил кредитование студентов на специальных условиях
Правительство назначило строителя железной дороги из Крыма
Правительство назначило строителя железной дороги из Крыма
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