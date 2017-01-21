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Суббота, Январь 21, 2017
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Проишествия
Сельское хозяйство
Спорт
Культура
Видео
ДТП в Краснодаре
Происшествия
Бизнес
О проблемах
Спорт
Экономика
Справка
Районы
Высшие учебные заведения
Краснодарский государственный университет культуры и искусств (КГУКИ)
Транспорт Краснодара
Автобусы и маршрутные такси Краснодара
Маршруты трамваев Краснодара
Маршруты троллейбусов Краснодара
Пригородные автобусы и маршрутные такси Краснодара
Расписание автобусов Автовокзал «Южный»
Расписание автобусов Краснодар-1
Расписание автобусов Краснодар-2
Расписание поездов Краснодара
Расписание самолетов Краснодара
Расписание электричек Краснодара
ПРОИШЕСТВИЯ
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На Кубани пьяный водитель попал в ДТП и заявил, что его...
21.01.2017
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Пассажиры рейса Сочи — Москва украли из самолета спасательный жилет
21.01.2017
Из Словакии экстрадировали россиянина, избившего полицейских на Кубани
21.01.2017
В Краснодаре троллейбус сбил женщину
20.01.2017
ОБЩЕСТВО
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21.01.2017
В Кропоткине окропили святой водой пожарную часть
21.01.2017
Министр здравоохранения: россияне стали употреблять меньше алкоголя
21.01.2017
В краснодарском парке открыли «стол заказов малышей»
21.01.2017
Поисковики установили имена летчиков найденного в Сочи самолета времен войны
21.01.2017
Специалисты из РФ предложили создать орбитальную систему освещения Земли
21.01.2017
Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ
21.01.2017
В Краснодаре прошла акция по сбору опасных отходов
20.01.2017
ВИДЕО
ДТП на ул. Красная и ул. Буденного 19.01.2017
20.01.2017
«Деловые факты»: заморозка цен
19.01.2017
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17.01.2017
ДТП на ул. Красных Партизан и ул. Аэродромная 15.01.2017
17.01.2017
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Бомбардировщики РФ нанесли удары по объектам ИГ в Сирии
21.01.2017
0
Кондратьев принял участие в заседании коллегии краевого управления МВД
20.01.2017
Дональд Трамп вступил в должность 45-го президента США
20.01.2017
Мэр Краснодара лично проанализирует выданные разрешения на строительство
20.01.2017
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Туапсе в турецких грейпфрутах нашли средиземноморскую плодовую муху
20.01.2017
0
Виноделы Кубани оценили 128 образцов вина
20.01.2017
0
СПОРТ
Защитником ФК «Кубань» Зотовым заинтересовались три клуба РФПЛ
21.01.2017
0
Клаессон не принял окончательное решение о переходе в ФК «Краснодар»
20.01.2017
Два игрока ПБК «Локомотив-Кубань-2» выступят в «Матче молодых звезд»
20.01.2017
Фигуристка Липницкая в Сочи восстановится после травмы
20.01.2017
В Краснодаре стартовали соревнования по прыжкам на батуте
20.01.2017
В Сочи пройдет первенство России по санному спорту
20.01.2017
В Сочи начался набор волонтеров на участие в подготовке «Формулы-1»
20.01.2017
Теннисистки Веснина и Макарова вышли в третий круг Australian Open
20.01.2017
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КУЛЬТУРА
Краснодарская арт-группа Recycle представит РФ на Венецианской биеннале
21.01.2017
Девочка из станицы Отрадненской победила на конкурсе в Финляндии
20.01.2017
Телерадиокомпания «НТК» начала выпуск газеты «Факты»
20.01.2017
Концерт Кубанского казачьего хора прошел в Мадриде
20.01.2017
В Краснодаре пройдет фестиваль поп-культуры и компьютерных технологий
20.01.2017
В Краснодаре пройдет фестиваль поп-культуры и компьютерных технологий
20.01.2017
Путин назначил Кириенко главой оргкомитета фестиваля молодежи в Сочи
19.01.2017
Детский хор Кубани выступил с крещенским концертом в Краснодаре
19.01.2017
В Сочи в память о Высоцком проведут творческий вечер
19.01.2017
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Реальные пенсии три года будут снижаться – Минтруд
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