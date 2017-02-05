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Воскресенье, Февраль 5, 2017
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Новости
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Общество
Политика
Проишествия
Сельское хозяйство
Спорт
Культура
Видео
ДТП в Краснодаре
Происшествия
Бизнес
О проблемах
Спорт
Экономика
Справка
Районы
Высшие учебные заведения
Краснодарский государственный университет культуры и искусств (КГУКИ)
Транспорт Краснодара
Автобусы и маршрутные такси Краснодара
Маршруты трамваев Краснодара
Маршруты троллейбусов Краснодара
Пригородные автобусы и маршрутные такси Краснодара
Расписание автобусов Автовокзал «Южный»
Расписание автобусов Краснодар-1
Расписание автобусов Краснодар-2
Расписание поездов Краснодара
Расписание самолетов Краснодара
Расписание электричек Краснодара
ПРОИШЕСТВИЯ
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В Турции по подозрению в связях с ИГ задержали 440 человек
05.02.2017
0
Троих жителей Кубани будут судить за убийство знакомого
05.02.2017
На Ставрополье задержали члена банды вымогателей из Краснодара
04.02.2017
Под Краснодаром сгорела грузовая «газель»
04.02.2017
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На перекрестках в Краснодаре появятся диагональные пешеходные переходы
05.02.2017
В центре Краснодара из-за ремонта ограничат подачу тепла в дома
05.02.2017
В Сочи предупредили об опасности схода лавин
05.02.2017
Керченская переправа возобновила работу, прерванную из-за тумана
05.02.2017
На Керченской переправе из-за тумана приостановили работу паромов
05.02.2017
Первышов одобрил создание линейного парка вдоль Карасунов
04.02.2017
Мэр Краснодара поручил проверить застройку в районе Восточно-Кругликовской
04.02.2017
Расписание и маршрут электрички из Новороссийска изменится из-за ремонта
04.02.2017
ВИДЕО
ДТП на ул. Красных Партизан и ул. Лукьяненко 02.02.2017
03.02.2017
В Краснодаре иномарка снесла ограждение на Пушкинской площади
02.02.2017
ДТП на ул. Дзержинского и ул. Гаврилова 01.02.2017
02.02.2017
ДТП на ул. Лукьяненко д. 97 31.01.2017
01.02.2017
ПОЛИТИКА
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
05.02.2017
0
Федор Бабенков официально вступил в должность главы Темрюкского района
04.02.2017
Вице-губернатор Алтухов пригласил бизнес-миссию Бахрейна на Кубань
03.02.2017
Врио главы Апшеронского района назначили Романа Германа
03.02.2017
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Более 400 килограммов польских яблок уничтожили на Кубани
03.02.2017
0
Санкционный сыр из Германии продавали в Кущевской
03.02.2017
0
СПОРТ
ФК «Краснодар» в товарищеском матче уступил чешской «Славии»
05.02.2017
0
ГК «Кубань» досрочно вышел плей-офф Кубка ЕГФ
05.02.2017
Игрок ФК «Краснодар» Каборе с командой Буркина-Фасо завоевал бронзу КАН
05.02.2017
Защитник ФК «Кубань» Зотов перешел в «Крылья Советов»
05.02.2017
ПБК «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Нижним Новгородом» — 88:75
04.02.2017
ХК «Сочи» на выезде обыграл московский «Спартак» — 1:3
04.02.2017
ФК «Краснодар» на сборах сыграл вничью с венгерским «Видеотоном» — 0:0
04.02.2017
В Сочи заложат именную звезду члена МОК Жан-Клода Килли
03.02.2017
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КУЛЬТУРА
Режиссер «Ла-Ла Ленд» получил награду Гильдии режиссеров США
05.02.2017
На 73-м году жизни умер актер Георгий Тараторкин
04.02.2017
Ударники из Новороссийска выступят на фестивале «Барабаны мира»
03.02.2017
На Кубани пройдут Вараввинские чтения
03.02.2017
В краснодарском музее пройдут мастер-классы по созданию гравюры
02.02.2017
В Крыму создали экспертный совет для возвращения скифского золота
02.02.2017
Краснодарец за год 448 раз прослушал саундтрек из «Пиратов Карибского моря»
02.02.2017
В Горячем Ключе объявили конкурс на создание символа города
02.02.2017
На Кубани стартовал просветительский проект к 80-летию образования края
02.02.2017
ЭКОНОМИКА
В Сочи предупредили об опасности схода лавин
Эксперты: в 2017 году шампанское подорожает на 15%
Глава МИД Лавров назвал честным ответ России на санкции ЕС
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В России тариф в системе «Платон» вырастет вдвое с 15 апреля
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В РФ предложили привлекать понятых к уничтожению санкционных продуктов
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