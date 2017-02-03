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Пятница, Февраль 3, 2017
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Общество
Политика
Проишествия
Сельское хозяйство
Спорт
Культура
Видео
ДТП в Краснодаре
Происшествия
Бизнес
О проблемах
Спорт
Экономика
Справка
Районы
Высшие учебные заведения
Краснодарский государственный университет культуры и искусств (КГУКИ)
Транспорт Краснодара
Автобусы и маршрутные такси Краснодара
Маршруты трамваев Краснодара
Маршруты троллейбусов Краснодара
Пригородные автобусы и маршрутные такси Краснодара
Расписание автобусов Автовокзал «Южный»
Расписание автобусов Краснодар-1
Расписание автобусов Краснодар-2
Расписание поездов Краснодара
Расписание самолетов Краснодара
Расписание электричек Краснодара
ПРОИШЕСТВИЯ
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В Тихорецке легковушка сбила женщину на автобусной остановке
03.02.2017
0
На Кубани у иностранца нашли более 400 грамм героина
03.02.2017
В Ейске произошел пожар в двухэтажном жилом доме
03.02.2017
На Кубани будут судить женщину за поиск киллера для убийства соперницы
03.02.2017
ОБЩЕСТВО
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В Краснодарском крае аттестацию прошли 90% гостиниц
03.02.2017
На Кубань с 7 февраля вернутся морозы
03.02.2017
На Кубани в горных районах спасатели прогнозируют паводки
03.02.2017
Сочинский центр «Сириус» запустил конкурс изобретений среди школьников
03.02.2017
В Сочи к ЧМ-2018 модернизируют систему «Безопасный город»
03.02.2017
На Кубани 4 февраля прогнозируют осадки
03.02.2017
В Анапе на Пионерском проспекте сделают велодорожку
03.02.2017
На Кубани пройдет акция по раннему диагностированию онкозаболеваний
03.02.2017
ВИДЕО
ДТП на ул. Красных Партизан и ул. Лукьяненко 02.02.2017
03.02.2017
В Краснодаре иномарка снесла ограждение на Пушкинской площади
02.02.2017
ДТП на ул. Дзержинского и ул. Гаврилова 01.02.2017
02.02.2017
ДТП на ул. Лукьяненко д. 97 31.01.2017
01.02.2017
ПОЛИТИКА
Вице-губернатор Алтухов пригласил бизнес-миссию Бахрейна на Кубань
03.02.2017
0
Врио главы Апшеронского района назначили Романа Германа
03.02.2017
Кондратьев разъяснил ситуацию с разбитой дорогой в поселке Таманском
03.02.2017
Медведев поручил реорганизовать «Почту России»
03.02.2017
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Более 400 килограммов польских яблок уничтожили на Кубани
03.02.2017
0
Санкционный сыр из Германии продавали в Кущевской
03.02.2017
0
СПОРТ
В Сочи заложат именную звезду члена МОК Жан-Клода Килли
03.02.2017
0
Волейболистки «Динамо Краснодар» дома обыграли «Заречье-Одинцово» — 3:0
03.02.2017
В Краснодаре стартовали открытые краевые соревнования по плаванию
03.02.2017
ФК «Краснодар» подписал контракт с киберфутболистом
03.02.2017
На Кубани пройдут чемпионат и первенство по чирлидингу
03.02.2017
В Геленджике моржи устроили массовый заплыв
03.02.2017
В горах Сочи пройдет карнавал BoogelWoogel
03.02.2017
В Сочи стартовало молодежное первенство Европы по настольному теннису
02.02.2017
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КУЛЬТУРА
Ударники из Новороссийска выступят на фестивале «Барабаны мира»
03.02.2017
На Кубани пройдут Вараввинские чтения
03.02.2017
В краснодарском музее пройдут мастер-классы по созданию гравюры
02.02.2017
В Крыму создали экспертный совет для возвращения скифского золота
02.02.2017
Краснодарец за год 448 раз прослушал саундтрек из «Пиратов Карибского моря»
02.02.2017
В Горячем Ключе объявили конкурс на создание символа города
02.02.2017
На Кубани стартовал просветительский проект к 80-летию образования края
02.02.2017
В Краснодаре стартовала акция «Культурный проездной»
02.02.2017
В Краснодаре пройдет фестиваль классической музыки
01.02.2017
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Алексеенко: введение соцнормы на электроэнергии коснется не более 15% кубанцев
В России тариф в системе «Платон» вырастет вдвое с 15 апреля
Россия ограничит ввоз говядины из Беларуси
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых
В РФ предложили привлекать понятых к уничтожению санкционных продуктов
На инвестфоруме в Сочи представят проект по переработке фосфогипса
В Краснодаре прошел семинар «Защита прав потребителей финансовых услуг»
На Кубани социальные нормы на электроэнергию введут с 1 июля
В РФ в квитанции за ЖКХ добавили новый раздел
В РФ данные по ЖКХ со счетчиков будут собирать дистанционно
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