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Понедельник, Январь 9, 2017
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Проишествия
Сельское хозяйство
Спорт
Культура
Видео
ДТП в Краснодаре
Происшествия
Бизнес
О проблемах
Спорт
Экономика
Справка
Районы
Высшие учебные заведения
Краснодарский государственный университет культуры и искусств (КГУКИ)
Транспорт Краснодара
Автобусы и маршрутные такси Краснодара
Маршруты трамваев Краснодара
Маршруты троллейбусов Краснодара
Пригородные автобусы и маршрутные такси Краснодара
Расписание автобусов Автовокзал «Южный»
Расписание автобусов Краснодар-1
Расписание автобусов Краснодар-2
Расписание поездов Краснодара
Расписание самолетов Краснодара
Расписание электричек Краснодара
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В Новороссийске мужчина погиб под колесами электровоза
09.01.2017
0
На Керченской переправе у пассажиров изъяли патроны и пистолет
09.01.2017
На Кубани мужчина угнал иномарку, чтобы поздравить жену с Новым годом
09.01.2017
В Анапе троих мужчин задержали в момент вскрытия платежного терминала
09.01.2017
ОБЩЕСТВО
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Еще
В Кавказском заповеднике на зимовках насчитали 358 зубров
09.01.2017
В РФ предложили увеличить штраф за проход по железнодорожным путям
09.01.2017
На Кубани в новогоднюю ночь родились 138 детей
09.01.2017
Синоптики спрогнозировали снегопады на Кубани к концу января
09.01.2017
В Анапе 30 единиц спецтехники вышли на улицы для уборки снега
09.01.2017
Минздрав предложил расширить перечень мест, где будет запрещено курить
09.01.2017
На Кубани 10 января ожидается дождь и мокрый снег
09.01.2017
Первышов: нужно сформировать дееспособный Общественный экспертный совет
09.01.2017
ВИДЕО
ДТП на ул. Октябрьская и ул. Мира 07.01.17
09.01.2017
ДТП на ул. Красных Партизан и ул. Герцена 06.01.17
09.01.2017
ДТП на ул. Северная и ул. Ломоносова 06.01.17
09.01.2017
ДТП на ул. Красная и ул. Одесская 05.01.17
09.01.2017
ПОЛИТИКА
Путин выразил соболезнования главе Египта из-за нападения на блокпост
09.01.2017
0
Кондратьев обозначил своим заместителям задачи на год
09.01.2017
Глава Кубани поручил усилить работу по модернизации коммунальных сетей
09.01.2017
Глава Кубани поручил усилить работу по модернизации коммунальных сетей
09.01.2017
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Темрюкском районе зафиксирован очаг гриппа птиц
09.01.2017
0
Вступили в силу новые правила субсидирования сельхозпроизводителей
01.01.2017
0
СПОРТ
Защитник Рамирес перешел в ФК «Краснодар»
09.01.2017
0
Кубанцы стали призерами этапа Кубка мира по бобслею
09.01.2017
Кубанцы стали призерами этапа Кубка мира по бобслею
09.01.2017
В сборные России вызвали 14 регбистов «Кубани»
09.01.2017
Сочинскую теннисистку Веснину сняли с турнира в Австралии из-за травмы
09.01.2017
С четырех скелетонистов РФ сняли запрет на участие в соревнованиях
09.01.2017
Волейболисты «Динамо Краснодар» уступили «Зениту-Казани» — 0:3
09.01.2017
Волейболисты «Динамо Краснодар» уступили «Зениту-Казани» — 0:3
09.01.2017
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КУЛЬТУРА
В станице Тбилисской прошел фестиваль «Рождественская звезда»
09.01.2017
Дети из приемных кубанских семей поедут на кастинг шоу «Ты —...
09.01.2017
В Сочи в 28-й раз проведут международный фестиваль «КиВиН»
09.01.2017
Юрий Башмет проведет в Сочи детский концерт
09.01.2017
В Лос-Анджелесе назвали лауреатов кинопремии «Золотой глобус»
09.01.2017
Виктора Захарченко наградили почетной грамотой Минкультуры РФ
07.01.2017
Драма «Викинг» за девять дней проката собрала миллиард рублей
07.01.2017
В Краснодаре пройдет Архиерейская елка
06.01.2017
В Краснодаре откроют выставку для животных и насекомых
04.01.2017
ЭКОНОМИКА
В России предложили сделать бессрочной бесплатную приватизацию жилья
Горнолыжные курорты Сочи в зимние праздники посетили 355 тыс. человек
Центробанк подал в суд 58 исков о закрытии ломбардов на Кубани
В Восточной промзоне Краснодара запустят электроподстанцию
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