﻿﻿﻿В Госдуме предложили создать министерство виртуальной реальности

С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и образованию Борис Чернышов.

«Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе», — заявил Чернышов.

По его мнению, технологии можно успешно применять в образовании, туризме, торговле, медицине, спорте и военной подготовке.

Чернышов отметил, что цель ведомства — поддержка, разработка и изучение отрасли виртуальной и дополненной реальности. По словам зампреда, создание отдельного министерства поможет России совершить прорыв в этой сфере и обеспечит дополнительный доход.

По мнению Чернышова, новое министерство поспособствует цифровизации населения и положительно скажется на развитии экономик, а также улучшит благосостояние граждан. Например, с помощью VR-технологий врачи могли бы проводить удаленный прием больных.

Он добавил, что виртуальную реальность можно задействовать и в образовательном процессе. Это позволит школьникам запоминать материал с помощью «полного погружения» в него, сообщает RT.

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