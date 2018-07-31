﻿﻿В России обследуют сотрудников дежурных смен ФСИН﻿﻿

Возможность психо‐диагностического обследования обсуждается после применения пыток к заключенному Евгению Макарову в ярославской колонии № 1.

Как рассказал представитель службы, в ходе совещания директора ФСИН с руководителями территориальных органов, могут быть подвергнуты психо-диагностическому обследованию сотрудники дежурных смен, отделов безопасности режима, в первую очередь, сотрудники, ведущие службу в запираемых помещениях.

В докладе представителя ведомства отмечено, что к службе, в ходе которой приходится работать с запирающимися помещениями, можно допускать только «наиболее подготовленных сотрудников с учетом психологических экспертиз и знанием нормативно-правовых актов».

Автор доклада также предложил провести практические занятия психологов с сотрудниками службы, «направленные на развитие навыков антиманипулятивного поведения и формирование способности противостоять агрессивным воздействиям, импровизациям со стороны обвиняемых, подозреваемых и осужденных», сообщает телеканал «360».

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