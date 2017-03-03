03.03.17 «Деловые факты»: налог на тунеядство

Минтруд России предложил создать всероссийский реестр неработающих граждан.

Благодаря этому реестру будет проще реализовать идею по введению налога на тунеядство. Отвечать за реестр должны местные власти. Попавшие в список и будут платить налог. По мнению чиновников, несправедливо, когда один человек официально трудится, за него платятся все взносы, а другой имеет доход, но никуда ничего не платит, при этом пользуется теми же социальными услугами, по сути, за счет первого. По расчетам Минтруда, с неработающих россиян необходимо собирать 10 тыс. рублей в систему медицинского страхования и 15 тыс. для формирования пенсионных прав. Однако, правительство пока не определилось, стоит ли вводить предложенные Минтрудом меры.

Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+