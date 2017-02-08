07.02.17 «Деловые факты»: штрафы для интернет-магазинов

Роспотребнадзор занялся интернет-магазинами.

Ведомство предлагает штрафовать недобросовестных продавцов на полмиллиона рублей. Получается, что на интернет-площадки возложат такую же ответственность, как и на обычные магазины. Гражданских лиц могут оштрафовать на 5 тысяч рублей, должностных аж на 20. Ну а санкции для юридических лицо составят от 100 до 500 тысяч рублей. Отмечу, что изначально Роспотребнадзор хотел штрафовать и сайты-агрегаторы, то есть порталы, где размещены товары сразу нескольких продавцов. Однако позже было принято решение, что подобные сайты не должны нести ответственность за самого продавца. В ведомстве заявили, что пока рано говорить о том, как именно будет работать схема наказания, поскольку документ еще находится на стадии обсуждения. А вот, что касается недовольных покупателей, то здесь нет никаких новшеств — он должен написать жалобу в Роспотребнадзор. Кстати, причиной такого пристального внимания ведомства к интернет-торговле основано на том, что в прошлом году объем онлайн-продаж в России составил 800 миллиардов рублей.