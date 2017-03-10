07.03.17 «Деловые факты»: торговые сети требуют снижения цен

Продуктовые сети намерены снижать цены. Уже несколько крупных ретейлеров направили поставщикам письма с таким предложением. Все они объясняют свою просьбу укреплением рубля. За последнее время доллар подешевел на 13,5%, а евро почти на 15%. Ретейлеры требуют снизить отпускную цену продуктов на 5-10%. Однако контрагенты возражают, что, несмотря на это, их затраты, даже при закупке импортного сырья, не стали меньше. Но торговые сети стоят на своем и дали время поставщикам до 15 марта. В противном случае ретейлеры оставляют за собой право пересмотреть условия сотрудничества в этом году. Директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков говорит, что поставщики готовы снизить цены, однако многие из поставщиков сырья, даже те, у кого есть долларовая составляющая, не снижали цен. Кроме того, выросли издержки, связанные с логистикой и системой «Платон». Поэтому состоится ли долгожданное снижение цен — пока под большим вопросом.

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