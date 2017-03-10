09.03.17 «Деловые факты»: позволь себе ипотеку

Число жителей Кубани, которые смогут позволить себе ипотеку, к 2020 году удвоится.

Это данные исследования одной из консалтинговых компаний. По прогнозам специалистов доля ипотечных заемщиков вырастет с 15 до 31%. А вот количество людей, которые смогут купить жилье за свои деньги, вырастет всего на 3%. Исследование проводилось в трех кубанских городах: Краснодаре, Сочи и Новороссийске. В них к 2020 году потребность в квадратных метрах вырастет почти до 13 млн кв. м. Львиная доля придется на Краснодар — почти 9 млн кв. м. Основой рынка останется сегмент эконом-класса. Спрос на жилье будет расти из-за большого миграционного прироста.

Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+