12 тонн зараженного перца не пустили в Новороссийск

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style=»width: 100%;»>321b500879d065ca4310181a28cce8a1 12 тонн зараженного перца не пустили в Новороссийск12 тонн зараженного перца не пустили в Новороссийск

Четыре партии израильского перса не прошли проверку в порту Новороссийска. В продукции выявили карантинный для России объект — западный цветочный калифорнийский трипс, который может переносить опасные вирусные заболевания.

Наличие и жизнеспособность карантинного вредителя в партиях подтвердила специально проведенная экспертиза. Ввоз зараженного груза на территорию страны был запрещен, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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