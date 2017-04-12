style=»width: 100%;»> 12 тонн зараженного перца не пустили в Новороссийск

Четыре партии израильского перса не прошли проверку в порту Новороссийска. В продукции выявили карантинный для России объект — западный цветочный калифорнийский трипс, который может переносить опасные вирусные заболевания.

Наличие и жизнеспособность карантинного вредителя в партиях подтвердила специально проведенная экспертиза. Ввоз зараженного груза на территорию страны был запрещен, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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