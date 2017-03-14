Российская платежная система «Мир» выпустила уже более трех миллионов карт. Об этом сообщил коммерческий директор Национальной системы платежных карт Сергей Радченков.
- Реклама -
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
- All
- Бизнес
- Видео
- Города
- ДТП в Краснодаре
- Культура
- О проблемах
- Общество
- Политика
- Происшествия
- Проишествия
- Разное
- Районы
- Сельское хозяйство
- Спорт
- Спорт
- Экономика
- Экономика
Еще
14.03.17 «Деловые факты». «Мир» идет по стране
Российская платежная система «Мир» выпустила уже более трех миллионов карт. Об этом сообщил коммерческий директор Национальной системы платежных карт Сергей...