14.03.17 «Деловые факты». «Мир» идет по стране

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Российская платежная система «Мир» выпустила уже более трех миллионов карт. Об этом сообщил коммерческий директор Национальной системы платежных карт Сергей Радченков.

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