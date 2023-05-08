16 мая президенты стран Центральной Азии отправятся в Китай

Саммит «Китай-Центральная Азия» пройдет 18-19 мая в городе Сиань на северо-западе Китая. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Хуа Чунин.

Саммит «Китай-Центральная Азия» состоится 18-19 мая в Сиане, провинция Шэньси. Форум будет вести Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

По словам Хуа Чуньин, в саммите примут участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Президенты этих стран, кроме Туркменистана, 16-20 мая совершат параллельные государственные визиты в Китай.