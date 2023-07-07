25-30 процентов новостроек будут отданы профессорам и преподавателям на льготных условиях.

25-30 процентов домов, строящихся в наших регионах, будут отданы профессорам и учителям на льготных условиях. Об этом заявил кандидат в президенты Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями Сырдарьи.

Также кандидат внес еще одно предложение.

“У меня есть еще одно предложение. Как вы думаете, если ввести практику присвоения кафедрам, лабораториям, библиотекам, аудиториям и учебным корпусам фамилий профессоров и преподавателей, много лет проработавших в вузах и создавших научные школы?”, – сказал кандидат.