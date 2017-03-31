style=»width: 100%;»> 270 тысяч тонн овощей предприятия получат от кубанских фермеров

Кубанские фермеры заключили порядка 200 договоров о поставке своих овощей на перерабатывающие предприятия. Такое количество соглашений предполагает передачу 270 тысяч тонн продукции.

Этот процесс стал возможен благодаря налаженному сотрудничеству предприятий и аграриев региона. В краевом минсельхозе настаивают: налоговые поступления должны идти в краевой бюджет, а не в соседние регионы. Кроме того, ранее вице-губернатор Андрей Коробка говорил о том, что решить проблему загрузки мощностей предприятий переработки можно за счет местного сырья, а представители КФХ при этом будут иметь гарантированный сбыт.

Типовой договор, в котором прописаны качество, цены на каждый вид продукции и сроки ее поставки, уже утвержден и доведен до начальников управлений сельского хозяйства районов края. Более того, предприятия переработки готовы авансировать аграриев семенами, ГСМ, удобрениями и другими материалами, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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