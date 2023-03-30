3 причины: Венгрия отвергла предложение Швеции вступить в НАТО

Венгрия еще не ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО. Советник правительства страны Золтан Ковач назвал несколько причин для этого.

Стокгольм постоянно подрывает свои отношения с Будапештом, считает себя «высшим» и не проявляет заботы и уважения, заявил советник правительства.

Он пояснил. , во-первых, шведское правительство «несколько раз пыталось нанести удар по Венгрии», например, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призывал в 2021 году оказать давление на Будапешт и поддержать местную оппозицию.

Во-вторых , по словам Коуча, “трон морального превосходства рушится” под Швецией. Он связал это с действиями в январе этого года, когда активисты сожгли Коран перед посольством Турции.Золтан Ковач отметил, что не получил и не снискал уважения. При этом он сослался на статью, опубликованную в газете Politiso, в которой рассказывалось о визите венгерской делегации в Стокгольм в начале марта этого года. По данным издания, шведские власти расценили визит венгерской делегации как «тактику шантажа».