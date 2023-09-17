35 тысяч человек покинули свои дома после страшного наводнения в Ливии

По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день опознаны тела около 4000 человек, погибших в результате наводнения в Дерне. .

Наводнение было вызвано прорывом дамб двух водохранилищ из-за сильного шторма и дождя.

Дернада Поиски более 10 тысяч пропавших без вести продолжаются. Спасатели и родственники пропавших без вести людей не оставляют надежды найти их живыми под завалами и слоями грязи, местами достигающими нескольких метров, сообщает Euronews.

Плотины построены в 1970-е годы, хотя деньги выделялись каждый год, но серьезного внимания поддержанию плотин в рабочем состоянии не уделялось.

Ливийский государственный прокурор пообещал, что те, кто действовал хладнокровно, будут быть привлечены к ответственности.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям правительства национального единства Ливии сообщил, что после наводнения в Дерне полностью разрушено 890 домов. Он отметил, что более Частично повреждены 1500 домов.

Сообщается также, что 150 человек в Дерне отравились, употребив загрязненную воду после техногенной катастрофы.

Напоминаем, что число жертв смертоносного наводнения в городе Дерна, расположенном на побережье Ливии, достигло 11,3 тысяч человек. В районе бедствия продолжаются поисковые работы. Еще 10 100 человек считаются пропавшими без вести.