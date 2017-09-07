style=»width: 100%;»> 350 миллионов рублей выделено на поддержку сельскохозяйственного производства Кубани

Работу фермерских хозяйств Тимашевского района оценил губернатор в рамках рабочей поездки.

Вениамин Кондратьев и Андрей Коробка осмотрели одно из сельхозпредприятий в хуторе Беднягина Тимашевского района Краснодарского края. Фермерство специализируется на растениеводстве и животноводстве.

«Сейчас здесь содержится 670 голов крупного рогатого скота, в 2016 году было произведено 148 тонн мяса. По словам Вениамина Кондратьева, развитие животноводства является одной из основных задач в агропромышленном комплексе региона», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кроме того, глава края оценил организацию работы КФХ в станице Медведовской. Здесь на площади более двух тысяч гектаров фермер выращивает зерновые и овощные культуры. В этом году валовый сбор озимой пшеницы составил семь тысяч тонн с урожайностью 75,3 ц/га. В хозяйстве получено 3,3 тыс. тонн картофеля, 556 тонн лука.

Всего, по словам губернатора, в этом году на развитие сельскохозяйственного производства в крестьянско-фермерских хозяйствах на Кубани предусмотрено 350 млн рублей.

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