Шавкат Мирзиёев, кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Либерально-демократической партии Узбекистана, во время встречи с избирателями Ферганы «Необходимость на дошкольное образование в Ферганской области будет покрыто на 100 процентов. Для этого будет создано 2 тыс. новых государственных и частных детских садов.

До 2030 года за счет строительства современных школ, увеличения вместимости существующих и поддержки частного сектора будет обеспечено дополнительно 125 тыс. воспитанников. создается реле. В результате будет снижена учебная нагрузка 175 школ с количеством учащихся в 2 раза по сравнению с имеющимися мощностями.

При этом 350 школ области будут полностью отремонтированы, все школы будут оснащены будут оборудованы современные компьютерные классы”, – сказал кандидат.