3600 проживающих в Латвии россиян будут вынуждены покинуть страну

Около 3600 россиян, живущих в Латвии, будут вынуждены покинуть страну из-за того, что они не сдали экзамен по латышскому государственному языку.

Об этом сообщает “Zinas.tv3”. сообщается.

“На следующей неделе 3600 граждан России получат письмо о том, что они должны будут покинуть Латвию в течение трех месяцев”, – говорится в сообщении.

Вилнис, заместитель госсекретаря Госсекретаря МВД Латвии По словам Витолиньша, уголовной ответственности за отказ выполнить данное распоряжение нет, но может быть наложен штраф.