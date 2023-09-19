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3600 проживающих в Латвии россиян будут вынуждены покинуть страну

Даша 19.09.2023 В мире

3,6 тысяч россиян, проживающих в Латвии, покинут страну будут вынуждены

Около 3600 россиян, живущих в Латвии, будут вынуждены покинуть страну из-за того, что они не сдали экзамен по латышскому государственному языку.

Об этом сообщает “Zinas.tv3”. сообщается.

“На следующей неделе 3600 граждан России получат письмо о том, что они должны будут покинуть Латвию в течение трех месяцев”, – говорится в сообщении.

Вилнис, заместитель госсекретаря Госсекретаря МВД Латвии По словам Витолиньша, уголовной ответственности за отказ выполнить данное распоряжение нет, но может быть наложен штраф.

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