38-е пленарное заседание Сената состоится завтра в 15:00.

На нем будет рассмотрен вопрос о референдуме. В пленарном заседании примут участие сенаторы, члены Правительства, руководители государственных органов, министерств и ведомств, представители аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса и международных организаций, члены Молодежного парламента при Сенате, а также представители средствах массовой информации.

После решения Сената проект конституционного закона будет обнародован.

Пленарное заседание будет транслироваться по каналам «Узбекистон 24», «Узбекистон». теле- и радиоканалы, телеканал «Узрепорт» и сеть Сената на YouTube будут освещаться непосредственно через страницу.