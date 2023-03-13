38-е пленарное заседание Сената состоится завтра в 15:00.

Даша 13.03.2023 В мире

38-е пленарное заседание Сената состоится Завтра в 15:00 состоится заседание

На нем будет рассмотрен вопрос о референдуме. В пленарном заседании примут участие сенаторы, члены Правительства, руководители государственных органов, министерств и ведомств, представители аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса и международных организаций, члены Молодежного парламента при Сенате, а также представители средствах массовой информации.

После решения Сената проект конституционного закона будет обнародован.

Пленарное заседание будет транслироваться по каналам «Узбекистон 24», «Узбекистон». теле- и радиоканалы, телеканал «Узрепорт» и сеть Сената на YouTube будут освещаться непосредственно через страницу.

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