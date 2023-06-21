4 еврейских поселенца были убиты на Западном берегу

Четверо израильтян были погиб в результате вооруженного нападения на группу еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу.

По данным Израиля, нападение было совершено в Рамаллахе и произошло рядом с заправочной станцией недалеко от незаконного еврейского поселения Эли между городами Наблуса. Один из нападавших убит, поиски второго продолжаются, тем временем организация «Красная звезда Давида» сообщила, что еще четверо израильтян ранены, один из них находится в тяжелом состоянии. Раненые доставлены в больницы Иерусалима и Петах-Тиквы.