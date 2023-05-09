4 страны получили статус коммуникационного партнера ШОС

В Панаджи (Индия) в рамках заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС состоялась церемония подписания меморандумов о предоставлении статуса партнера по диалогу ШОС Государству Кувейт, Республике Мальдивы, Республика Союз Мьянма и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба ШОС.

“Меморандумы от имени ШОС подписал Генеральный секретарь Организации Чжан Минь, от имени стран, получивших статус – Чрезвычайного и Полномочный представитель Государства Кувейт в Республике Индия Джасем Ибрагим Аль-Наджим, Верховный комиссар Мальдивской Республики в Республике Индия Ибрагим Шахиб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Союз Мьянма в Республике Индия Мо Подписал Чо Аунг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Индия Абдулнассер Джамал Хусейн Мухаммад Аш-Шаали. На церемонии были завершены юридические процедуры по реализации соответствующего решения, принятого на состоявшемся в 2022 году в Самарканде заседании Совета глав государств-членов ШОС.

Как отмечается, по данным Согласно меморандуму, вышеупомянутые страны намерены сотрудничать в рамках ШОС в сферах региональной безопасности и стабильности, торговли и инвестиций, энергетики, информационных технологий, сельского хозяйства, транспорта и связи, культуры, науки и техники, образования, здравоохранения и туризма.

Статус партнера по диалогу дает право участвовать в специализированных мероприятиях в рамках ШОС по приглашению государств-членов.