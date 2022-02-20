40-летний Дима Билан впервые публично представил свою любовь

Певец Дима Билан подтвердил слухи о романе. На своей странице в Instagram он опубликовал видео из дома, где танцевал и пел вместе со своей избранницей, пишет avtocore.com. Под постом 40-летней исполнительницы светская львица написала, что оставила суп для Билана на плите и котлеты в холодильнике.

Как сообщил поклонникам вокалист, он хочет жить по-настоящему. Музыкант назвал Иванну Мелай любовью. В комментариях пользователи социальных сетей начали поздравлять Билана с новыми отношениями. Пока никаких подробностей об их романе нет.