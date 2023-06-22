4,4 тонны дополнительного золота в год будет производиться в результате 2-й очереди Фисташкового рудника

<img src="/wp-content/uploads/2023/06/367c87c77442ff9ddecd0718c24a9e01.jpg" title="2-я очередь "Пистальского рудника" позволит производить дополнительно 4,4 тонны золота в год" alt="" 4,4 тонны золота дополнительного золота в год будет производиться за счет запуска 2-й очереди «Пистальского рудника». Он рассказал о планах развития отрасли на семь лет.

«Вместе с нашими зарубежными партнерами, мы начали мега и крупные проекты общей стоимостью 120 миллиардов долларов.

В частности, наша страна гордится тем, что на Навоийском горно-металлургическом комбинате будут реализованы 19 проектов на сумму 3 миллиарда 800 миллионов долларов.

Например, 1-я очередь «Шахты Пистали» была запущена в одночасье, а 2-я очередь будет завершена к концу года. За счет этого проекта будет производиться дополнительно 4,4 тонны золота в год.

Запасы урана будут увеличены с 67 000 тонн до 100 000 тонн за счет реализации 11 проектов на сумму 550 миллионов долларов на Навоийском урановом заводе.

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В целом до 2030 года производство меди увеличится в 3,5 раза, золота – в 1,5 раза, серебра – в 3 раза, урана – в 3 раза”, – сказал кандидат.