Украина ВСУ заявили об уничтожении 72-й мотострелковой бригады Вооружённых Сил России. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба 3-й специальной ударной бригады украинской армии.

За последние дни украинские войска освободили села Андреевка и Клещеевка на юге Бахмута. 3-я штурмовая бригада ВСУ находилась на переднем крае боев. Они рассказали, что им оказала сопротивление 72-я отдельная мотострелковая бригада российской армии. Он был специально организован для войны на Украине весной 2022 года в Оренбургской области.

В боях за Андреевку командир разведки 72-й бригады, все командиры батальонов, а также большая часть погиб личный состав и офицеры. Многие единицы техники уничтожены, сообщили в ВСУ. Бригады больше не существует”, – написали комментаторы Bild Филипп Фабиан и Себастьян Гейслер.