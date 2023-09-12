73,2 тыс. куб. м в сутки или 21,9 млн. куб. м в год предотвращаются от сброса в окружающую среду без очистки.

Суточно образующиеся 73,2 тысячи кубических метров или ежегодные 21,9 миллиона кубических метров сточных вод предотвращаются от сброса в окружающую среду без очистки.объявлено:

Утверждены мероприятия по строительству или реконструкции локальных очистных сооружений с предприятиями, производящими сверхзагрязненные промышленные сточные воды.

В том числе, 3 в Республике Каракалпакстан, 6 в Андижане, 2 в Бухаре, 7 в Джизаке, 4 в Кашкадарье, 7 в Навои, 6 в Намангане, 8 в Самарканде, 8 в Сырдарье, 4 в Сурхандарьинской области, 13 в Ташкентской области, 4 в Хорезме .а на 7 предприятиях Ташкента восстанавливаются локальные очистные сооружения и естественные озера) запланированы соответствующие мероприятия по определению санитарно-защитных зон.