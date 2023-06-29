75-летний отец обратился к омбудсмену с просьбой поместить его в дом «Сахават».

75-летний отец, проживающий в Ходжаабадском районе, обратился к Гульнаре Абдувахидовой, региональному представителю Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Верховного Меджлиса в Андижанской области, и просил помощи в размещении в пансионат «Сахават». «Да».

Установлено, что заявитель был помещен в пансионат «Сахават» в 2013 году. Через 9 лет сын заявительницы С.Х. Он приводит отца к себе домой. Но через 3 месяца, т.е. в январе 2023 года, он отвез его в дом своей тети, которая проживает в Булагбашинском районе, и дочь заявила, что она инвалид 1 группы. 75-летний отец сообщил, что обращался в соответствующие организации для переселения в пансионат «Сахават», но положительного ответа не получил, связались с отделом развития. В результате пожилой заявитель был принят в пансионат «Сахават» и получил полное государственное обеспечение.