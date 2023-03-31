8 преимуществ применения ботулотоксина

Ботулинический токсин (ботокс) – это нейротоксин, вырабатываемый бактериями. Он блокирует высвобождение ацетилхолина в мышцах, из-за чего они теряют силу сокращения. Ботокс был обнаружен случайно в очень интересном исследовании лечения блефароспазма супругами Каррутерс, которые также наблюдали уменьшение морщин вокруг глаз при применении ботулотоксина типа А. Эта любопытная история есть и в Википедии. На сегодняшний день ботулинический токсин является самой выполняемой эстетической процедурой в мире! Вы можете сделать ботокс в Краснодаре почти в каждом косметологическом кабинете по доступной цене. Это безопасная, неинвазивная процедура с отличными результатами.

Каковы преимущества инъекций ботоксом?

Причины, почему ботокс стал таким популярным:

уменьшает сокращение мышц лица, смягчая мимические морщины, такие как «гусиные лапки», морщины на лбу и морщины гнева в центре глаз;

ботулотоксин способен приподнять брови, придав лицу помолодевший и отдохнувший вид. Снимает негативное выражение лица;

он широко используется для здоровья зубов для лечения бруксизма. Верно, ботокс улучшает бруксизм, уменьшая силу сокращения жевательных мышц;

он используется для лечения подмышечного и ладонно-подошвенного гипергидроза, который представляет собой чрезмерное потоотделение, имеющее социальные последствия. Очень большое облегчение, особенно для мужчин, которым приходится носить рубашку на работу;

применение ботулотоксина для лечения десневой улыбки очень полезно;

с помощью ботулинического токсина мы можем приподнять нос, нанеся его на точку у основания носа;

процедура также показана при шейных головных болях и головных болях напряжения, так как они расслабляют мышцы в этой области;

токсин заставляет вас отвыкнуть от излишней мимики и предотвращает мимические морщины в долгосрочной перспективе.

Как долго держится и какой уход после нанесения?

Процедура проводится в кабинете врача под местной анестезией и длится около 15 минут. Результат начинает проявляться через 3 дня, с пиком действия с 15 по 21 день, когда пациент должен вернуться в кабинет для приема добавок, если это необходимо. Результаты сохраняются от 4 до 6 месяцев, после чего процедуру можно повторить.

Идеальным является превентивное лечение мимических морщин ботоксом, а не ждать, пока мимические морщины останутся фиксированными в состоянии покоя. Процедура практически безболезненная с высоким уровнем удовлетворенности потребителей.