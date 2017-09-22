style=»width: 100%;»> 86 тонн продукции продали фермеры в первый день «Кубанской ярмарки»

В VII агропромышленной выставке принимают участие свыше 1 200 фермеров Краснодарского края и регионов ЮФО.

Экспозиции «Кубанской ярмарки» представлены на территории выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг». В первый день выставку посетили 12 300 человек, сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Фермеры реализовали более 86 тонн продукции, в том числе 1 170 килограммов продукции животноводства, 6 288 килограммов продукции рыбоводства и 22 903 килограмма продовольственных товаров.

Выставка будет работать до 24 сентября с 09:00 до 19:00.

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