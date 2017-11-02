Безопасность — это один из основных приоритетов современного человечества. Люди хотят, чтобы ничто не угрожало им и им близким, чтобы целым и невредимым осталось их имущество. Оптимальное решение проблем — обращение за помощью к профессионалам. Действенную помощь предоставляет компания «Легис».

Частное охранное предприятие функционирует на профильном рынке много лет. За продолжительный период зарекомендовало себя как надежного исполнителя, ответственно подходящего к выполнению функциональных обязанностей.

Выбор в пользу ЧОП клиенты делают с учетом:

профессионализма исполнителей (костяк компании представлен сотрудниками, ранее служившими в силовых ведомствах, имеющими опыт нахождения в «горячих» точках);

нацеленности на результат;

активного использования в практической деятельности специальных технических средств.

Применение таких устройств во многих случаях позволяет отказаться от оснащения стационарных постов. Расходы на обеспечение безопасности в значительной степени сокращаются, ее эффективность остается на надлежащем уровне. В подключении пультовой охраны в равной степени заинтересованы не только физические лица, но и предприятия. Специальными техническими средствами оборудуются квартиры, дачи, особняки, складские комплексы, магазины, банковские офисы и прочие объекты. Допускается установка оборудования по индивидуально разработанному плану и в соответствие с шаблонным проектом.

Мероприятия по установке на объекте специальных технических средств проводятся в соответствие со следующим алгоритмом:

Специалист ЧОП «Легис» детально знакомится с помещением, учитывая его индивидуальные особенности. Составляется план установки оборудования. Силами сотрудников «Легиса» выполняются монтажные работы.

Охранное предприятие возлагает на себя обязанности по поддержании устройств в рабочем состоянии, их ремонту, проведению профилактических мероприятий.

Что необходимо знать про оборудование для пультовой охраны? Речь идет о совокупности устройств, необходимых для обеспечения безопасности. Производится установка:

модуля управления (центрального) — обеспечивает координацию составных компонентов системы;

датчиков состояния (реагируют на движение, звуки, задымление, возгорания и т.д.);

тревожной кнопки (устанавливается в скрытом месте — необходима для отправления сигнала тревоги на пульт дежурного);

исполнительных приспособлениях (к их числу причисляют системы звуковые, световые, а также блокирующие).

Фиксация всего происходящего на объекте осуществляется видеокамерами.

Использование пультовой охраны — это оптимальный способ минимизировать расходы на обеспечение безопасности. Специалисты ЧОП «Легис» подберут комплекс оборудования с различным бюджетом. Клиенты компании могут быть уверены: за их безопасность отвечают настоящие профессионалы, знатоки своего дела.