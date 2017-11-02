Безопасность — это один из основных приоритетов современного человечества. Люди хотят, чтобы ничто не угрожало им и им близким, чтобы целым и невредимым осталось их имущество. Оптимальное решение проблем — обращение за помощью к профессионалам. Действенную помощь предоставляет компания «Легис».
Частное охранное предприятие функционирует на профильном рынке много лет. За продолжительный период зарекомендовало себя как надежного исполнителя, ответственно подходящего к выполнению функциональных обязанностей.
Выбор в пользу ЧОП клиенты делают с учетом:
- профессионализма исполнителей (костяк компании представлен сотрудниками, ранее служившими в силовых ведомствах, имеющими опыт нахождения в «горячих» точках);
- нацеленности на результат;
- активного использования в практической деятельности специальных технических средств.
Применение таких устройств во многих случаях позволяет отказаться от оснащения стационарных постов. Расходы на обеспечение безопасности в значительной степени сокращаются, ее эффективность остается на надлежащем уровне. В подключении пультовой охраны в равной степени заинтересованы не только физические лица, но и предприятия. Специальными техническими средствами оборудуются квартиры, дачи, особняки, складские комплексы, магазины, банковские офисы и прочие объекты. Допускается установка оборудования по индивидуально разработанному плану и в соответствие с шаблонным проектом.
Мероприятия по установке на объекте специальных технических средств проводятся в соответствие со следующим алгоритмом:
- Специалист ЧОП «Легис» детально знакомится с помещением, учитывая его индивидуальные особенности.
- Составляется план установки оборудования.
- Силами сотрудников «Легиса» выполняются монтажные работы.
Охранное предприятие возлагает на себя обязанности по поддержании устройств в рабочем состоянии, их ремонту, проведению профилактических мероприятий.
Что необходимо знать про оборудование для пультовой охраны? Речь идет о совокупности устройств, необходимых для обеспечения безопасности. Производится установка:
- модуля управления (центрального) — обеспечивает координацию составных компонентов системы;
- датчиков состояния (реагируют на движение, звуки, задымление, возгорания и т.д.);
- тревожной кнопки (устанавливается в скрытом месте — необходима для отправления сигнала тревоги на пульт дежурного);
- исполнительных приспособлениях (к их числу причисляют системы звуковые, световые, а также блокирующие).
Фиксация всего происходящего на объекте осуществляется видеокамерами.
Использование пультовой охраны — это оптимальный способ минимизировать расходы на обеспечение безопасности. Специалисты ЧОП «Легис» подберут комплекс оборудования с различным бюджетом. Клиенты компании могут быть уверены: за их безопасность отвечают настоящие профессионалы, знатоки своего дела.