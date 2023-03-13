Абдулазиз Комилов встретился с генеральным секретарем ОИК в Джидде

Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов 12 марта в Джидде встретился с генеральным секретарем ОИС, сообщает “Дунё”.

Хусейн Ибрагим Тоха сообщил, что за последние 5 лет Новый Узбекистан значительно активизировал отношения с мусульманскими странами. Новая политика Ташкента положительно влияет на развитие и расширение политического, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, а также на укрепление стабильности и безопасности Центральной Азии. Узбекистану за короткий промежуток времени удалось создать атмосферу взаимопонимания и партнерства со своими соседями по региону. Это резко повысило роль и влияние Узбекистана в исламском мире.

Генеральный секретарь ОИК Хусейн Ибрагим Тоха заявил, что Узбекистан играет важную роль в афганском вопросе и оказывает Афганистану многостороннюю гуманитарную и экономическую поддержку. подчеркнул, что он берет на себя инициативу по продвижению различных проектов помощи. Спецпредставитель ОИК по Афганистану выступает за координацию усилий с Узбекистаном и проведение совместных мероприятий в этой стране.

О переносе референдума по конституционным реформам в республике генсеку сообщили. Хусейн Ибрагим Тоха подтвердил, что наблюдатели ОИК примут участие в этом важном политическом мероприятии.

Он сообщил, что планирует посетить Узбекистан после Рамадана, чтобы увидеть исторический город Самарканд.