Абдулла Арипов посетил Германию

О' во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым делегация правительства Узбекистана находится с официальным визитом в Германии.

1 марта т.г. состоялся узбекско-германский бизнес-форум, организованный при участии Торгово-промышленных палат двух стран в Берлине.

По данным Торгово-промышленной палаты Узбекистана, в ней приняли участие руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений, торгово-промышленных палат, холдингов и более 400 представителей деловых кругов двух стран.

> Сегодня, 2 марта, в Гамбурге пройдет «День экономики Узбекистана», с презентацией которого выступит председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахобов.