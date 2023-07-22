Абдулла Арипов встретился с Эмомали Рахмоном в Душанбе

>В начале беседы Премьер-министр Узбекистана передал приветствие и добрые пожелания главы государства Шавката Мирзиёева Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Премьер-министр Узбекистана сообщил, что Президент Узбекистана Эмомали Рахмон поздравил Шавката Мирзиёева в первые минуты после прошедших в стране выборов, и отметил, что это является признаком того, что братское государство Таджикистан решительно поддерживает проводимые в стране реформы.

p> На встрече было подчеркнуто, что особое внимание следует уделить обеспечению реализации договоренностей, достигнутых на высоком уровне, дальнейшему расширению многоплановых отношений между Узбекистаном и Таджикистаном, прежде всего, практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и других приоритетных сферах.