Абдулла Арипов встретился с Кахиром Расулзода

Вчера, 22 июля, состоялась встреча делегаций Узбекистана и Таджикистана проходил в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Узбекистана.

На встрече под председательством Премьер-министров Абдуллы Арипова и Кахира Расулзода был тщательно проанализирован ход выполнения договоренностей, достигнутых на Высоком уровне.

Дружеские и доверительные отношения, установившиеся между Шавкатом Мирзиёевым и Эмомали Рахмоном, являются прочной основой для углубления двусторонних отношений с совершенно новой динамикой развития, говорится в сообщении.

В ходе встречи, отмечено, что лидеры двух стран поставили задачу наполнить повестку дня новыми проектами.

Отмечено, что президентами двух стран поставлена ​​конкретная задача по увеличению объема взаимной торговли в перспективе до 1 миллиарда долларов. Начата практическая работа по организации. Также делегации отметили важность расширения производственной кооперации, дальнейшего развития взаимовыгодных отношений в сферах сельского и водного хозяйства, энергетики, последовательного углубления сотрудничества в транспортно-логистических вопросах.