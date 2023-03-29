Абдулла Арипов встретился с секретарем партии Синьцзян-Уйгурского автономного района

Сегодня, 29 марта, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов провел встречу с секретарем партии Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуем.

В ходе встречи все чаще отмечалось, что открытый диалог, надежные и дружеские отношения между главами двух государств являются главными факторами быстрого развития узбекско-китайских отношений до современного уровня.

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Ta Как уже упоминалось, Китай является надежным, проверенным временем стратегическим партнером Узбекистана. Узбекистан всегда поддерживает «политику одного Китая» и решительную борьбу с «тремя злыми силами» – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Китай является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Узбекистана. По итогам прошлого года взаимный товарооборот между двумя странами впервые составил почти 9 миллиардов долларов.

Сегодня в нашей стране действует более 2140 предприятий с участием китайского капитала. страны.

На встрече, учитывая наличие у наших стран большого потенциала в торгово-экономической сфере, были обсуждены вопросы разработки новых перспективных проектов и программ, в том числе межрегиональных связей.

В ходе переговоров была подробно обсуждена двусторонняя торговля – вопросы сотрудничества в экономической, инвестиционной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, научной, культурной и туристической сферах, подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.