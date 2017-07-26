Абитуриенты подали в КГИК 3 тыс. 600 заявлений

На Кубани 26 июля завершился прием документов в вузы.

Поступить в университеты края в 2017 году захотели тысячи школьников — не только из Краснодарского края, но и из других регионов страны, а также из-за рубежа: граждане 20 стран мира с 1 сентября будут изучать науки на базе кубанских вузов.

Зачисление студентов в высшие учебные заведения начнется 27 июля. Списки вывесят на информационных стендах и на официальных сайтах. Напротив каждой фамилии будут указаны баллы ЕГЭ.

В Краснодарском государственном институте культуры самым популярным направлением является режиссура кино и телевидения. На одно место этого факультета претендуют 75 абитуриентов.

«На сегодня у нас принято более 3 тыс. 600 заявлений. В прошлом году, для сравнения, было 2 тыс. 700. То есть количество желающих увеличилось более чем на 30%. В среднем это получается 15 заявлений на одно бюджетное место», — рассказал ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин.

У тех, которые не успели подать заявку, еще есть возможность стать студентами заочного отделения. Принести аттестаты и результаты ЕГЭ можно будет до середины августа.

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