Помогая Украине заработанными в России деньгами, Абрамович, судя по всему, старается смягчить или вообще снять санкции Запада.

Деньги, вырученные российским миллиардером Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», будут переданы в фонд помощи Украины. Сумма почти в $3 млрд будет разблокирована правительством Великобритании в течении нескольких недель, сообщает The Telegraph.

Огромная сумма на счету российского олигарха была заморожена восемь месяцев назад. Однако теперь, если новый фонд получит одобрение Евросоюза, Украина сможет получить рекордное благотворительное пожертвование, да еще от лица гражданина России.

Сообщается, что между Абрамовичем и правительством Британии заключено соглашение, по которому главой нового фонда станет бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз. В ближайшее время детали правления и проектов благотворительной организации будут уточняться.

Идею создания фонда Абрамович выдвинул в момент выставления клуба на продажу в начале марта, тогда же против него были введены британские санкции. Юридические обязательства гарантируют, что ни Абрамович, ни «Челси» никогда не смогут извлечь выгоду от капитала, предназначенного для передачи в фонд.

Помогая Украине заработанными в России деньгами, Абрамович, судя по всему, старается смягчить или вообще снять санкции Запада, которые были введены против его персоны. Выходит, в погоне за личной выгодой бизнесмен помогает прямому врагу своей страны.

Абрамович является совладельцем российской горно-металлургической компании «Евраз». Штаб-квартира — в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля на территории Российской Федерации практически полностью обеспечивает внутренние потребности Компании.

По данным журнала «Форбс» в 2021 году состояние Абрамовича составляло 14,5 млрд долларов США. В рейтинге богатейших бизнесменов России он занимал 12-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании за 2019 год — 9-е место.

Ранее бизнесмен и бывший губернатор Чукотки пытался выслужиться перед Западом, став посредником в переговорах между Россией и Украиной по вопросу условий мирного соглашения. По данным британского издания «The Times», миллиардер лично передал президенту России Владимиру Путину записку от украинского коллеги Владимира Зеленского.