Абхазия планирует заключить соглашение с РФ об официальном использовании рубля

Об этом 12 октября заявил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба на заседании абхазско-российского делового форума.

По мнению министра, это позволит более динамично развиваться местной торговле и промышленности.

«В условиях отрицательного сальдо внешнеторгового баланса у нас возникает острый дефицит ликвидности, инвестиционных ресурсов в банковской системе, что существенно ограничивает развитие нашей экономики», — объяснил Ардзинба.

По его словам, решение этого вопроса давно назрело, так как в мире нет практики, чтобы использование валюты не было закреплено отдельными соглашениями. Он уточнил, что между Россией и Абхазией имеется базовое соглашение об оказании российской стороной поддержку финансовой и банковской системе республики.

Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин признал, что ситуация сложная и ее нужно выправлять. В этой связи не исключено, что появится еще одно соглашение, регулирующее двусторонние отношения в этой сфере, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из Сочи в Абхазию и обратно в пиковый месяц курортного сезона —август — курсировало рекордное число людей и автомобилей: через российско-абхазскую границу проследовало около 1 млн 600 тыс. человек и более 270 тыс. транспортных средств.

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