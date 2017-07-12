Абхазия заплатит миллион рублей за информацию об убийцах россиянина

Поиск преступников до вечера 11 июля вели с помощью кинологов, был задействован вертолет местного Минобороны.

МВД Абхазии объявило вознаграждение в 1 млн рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников, совершивших разбойное нападение на российских туристов в Гудаутском районе и убийство одного из них.

Следствие по этому уголовному делу возглавил министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия. На месте трагедии уже побывал президент Абхазии Рауль Хаджимба, отменивший в связи с этим рабочую поездку в Адыгею, пишет «Российская газета».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Абхазии 11 июля убили туриста из России. Нападение произошло на берегу моря. Нападавшие также похитили двух женщин, которых впоследствии освободили правоохранители. Прокуратура Гудаутского района Абхазии 11 июля возбудила уголовное дело.

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