Абхазские фрукты и овощи исчезнут с российских рынков

Россельхознадзор принял меры, чтобы не допустить распространения мраморного клопа. Вредитель в соседней республике уничтожил уже около половины посадок орехов, цитрусовых и винограда.

В Сочи тем временем разработали план борьбы с прожорливым насекомым. В разных районах города созданы около 20 оперативных штабов. Специалисты каждый день обходят зоны риска. Скопления вредителя обнаружены в Лазаревском и Адлерском районах, где много садоводческих товариществ и ореховых и плодово-ягодных посадок. Первый этап борьбы с насекомым — это механическое уничтожение.

«Угроза явная, на самом деле, поставлена задача поднять все население нашего города. Увидел клопа — раздави, и даже не задумывайся, не думай о запахе. Он еще не проснулся, он еще находится в спячке в местах своей зимовки. Элементарно вениками, пылесосами, ногами», — сказал директор департамента по охране окружающей среды администрации Сочи Андрей Платонов.

Вторым этапом борьбы станет химическая обработка. Определен перечень средств, которые помогут одолеть крылатую напасть и не навредят насаждениям. Впервые клопа на курорте заметили четыре года назад. Его изучили и признали карантинным.

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