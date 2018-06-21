Адлер вошел в топ востребованных ж/д направлений во время ЧМ

Об этом на брифинге в городском пресс-центре Сочи 21 июня рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Дитрих подвел промежуточные итоги работы транспортного комплекса за десять дней перевозок. По его словам, наиболее востребованным на сегодняшний день является воздушный транспорт — по подсчетам федерального министерства за весь период чемпионата мира им воспользуются более 4 млн человек. Задействовано 13 аэропортов.

«Авиакомпании подготовились к пиковым нагрузкам, добавлено 606 рейсов, создан резерв воздушных судов. За первую неделю самолетами было перевезено более полутора миллионов человек — это население такого города, например, как Екатеринбург или Новосибирск», — сказал Дитрих.

Между городами, принимающими ЧМ, курсирует почти 15 тыс. регулярных поездов. Еще 734 — бесплатные. На них можно забронировать место, имея на руках билет на стадион и FUN ID. Этой услугой чаще всего пользуются болельщики из России, Аргентины, Мексики и Китая. В числе самых популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Казань и Адлер.

«Учитывая высокий интерес к железнодорожному транспорту со стороны наших заграничных гостей, мы провели дополнительную работу с сотрудниками вокзалов. Кроме изучения иностранных языков туда вошло и знакомство с традициями и суевериями разных стран — чтобы по незнанию не обидеть гостей чемпионата», — добавил министр транспорта России.

Он так же отметил высокий уровень безопасности на всех видах маршрутов. Схемы проезда разрабатывались совместно с транспортной полицией, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность болельщиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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