Администрации Новопокровского района запретили покупать иномарку за 1,5 млн рублей

В ходе проверки прокуратура выявила нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств.

Установлено, что администрация Новопокровского района разместила документы для проведения электронного аукциона на поставку автомобиля Toyota Camry с ценой контракта 1,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Описание объекта закупки в нарушение требований статьи федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составлено «под конкретный товар», что могло привести к ограничению конкуренции.

Приобретаемый автомобиль должен был быть оснащен датчиками дождя и света, круиз-контролем, камерой заднего вида, с кожаной обивкой мультифункционального рулевого колеса и селектора управления трансмиссией, бесключевым запуском двигателя, двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с семидюймовым цветным дисплеем, а также другими дополнительными опциями, не влияющими на ходовые характеристики автомобиля.

В результате объявления предостережения закупку автомобиля отменили. Работа органов прокуратуры края продолжается.

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