Администрация Краснодара с начала года подала 65 исков о сносе самостроев

С начала 2017 года администрация Краснодара предъявила 65 исковых заявлений о сносе самовольно возведенных строений или этажей зданий, в числе которых два многоквартирных дома, 23 нежилых объекта и 40 индивидуальных жилых дома.

Об этом рассказал начальник городского управления муниципального контроля Александр Журавлев на совещании под председательством мэра Евгения Первышова.

Один из объектов, по которому администрация города подала иск о сносе, — дом на улице Куликова поля, 14. При имеющемся разрешении на строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома начато возведение четвертого этажа. Это перевело объект в разряд самостроя. Такие же меры приняты в отношении второго многоквартирного дома с нарушениями на улице Есенина, 108/а.

По словам Журавлева, за два месяца сотрудники управления выезжали на 520 земельных участков, по результатам которых составили 335 актов визуальной фиксации.

«Каждый выявляемый случай незаконного строительства должен быть взят на особый контроль. Алгоритм работы здесь уже сложился, и его надо строго соблюдать. В кратчайшие сроки необходимо добиваться в судебном порядке наложения обеспечительных мер в виде запрета на производство работ на таких объектах, а затем — устранения выявленных нарушений, включая снос незаконно возведенных этажей, зданий, надстроек», — сказал Евгений Первышов.

Он подчеркнул, что во время судебного разбирательства за всеми стройками должен быть постоянный контроль.

«Если выяснится, что строительные работы ведутся, несмотря на судебный запрет и обеспечительные меры, то направлять незамедлительно в прокуратуру за моей подписью жалобу на бездействие службы судебных приставов, которая должна добиваться исполнения судебных решений», — добавил Первышов.

Он поручил отрегулировать работу в части отстаивания в судах позиции администрации Краснодара по делам о самовольном строительстве. За каждым объектом должен быть закреплен один специалист, который будет его вести от начала до конца. По мнению мэра, это повысит ответственность сотрудников, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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