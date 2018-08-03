Администрация Краснодарского края использует разработки космической отрасли

В Краснодаре прошла встреча представителей руководства региона с делегацией АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем».

В переговорах приняли участие первый замглавы края Андрей Алексеенко, вице-губернаторы Сергей Болдин и Игорь Галась. Делегацию АО «РКС» возглавлял заместитель гендиректора, генерал-полковник Анатолий Перминов.

«Сегодня ни одна важная сфера деятельности не может обойтись без новейших технологий. Россия — мировой лидер в космической отрасли, здесь наши специалисты внедряют самые передовые разработки. И было бы неправильно отказаться от использования наших космических разработок в повседневной работе. Поэтому сегодня мы собрались, чтобы обсудить, чем наша космическая отрасль может быть полезна для Краснодарского края», — сказал Андрей Алексеенко.

На мероприятии отметили, что корпорация располагает множеством полезных инноваций, которые могут помочь в работе целому ряду министерств и ведомств Кубани.

При помощи спутников можно вести оперативный мониторинг за зонами подтопления и стихийных бедствий. Благодаря ему будет проще принимать решения при ликвидации последствий ЧС.

Данные со спутников можно использовать при разработке документов территориального планирования, при выборе мест для размещения наиболее важных объектов градостроительной деятельности, мониторинга состояния таких объектов.

Данные спутниковых наблюдений будут полезны и при борьбе с самостроями. Специалисты департамента архитектуры будут иметь возможность ежедневно отслеживать появление новых объектов, сопоставлять эти данные с базой выданных разрешений на строительство и привлекать контрольно-надзорные органы для приостановки незаконной деятельности.

По итогам встречи было решено, что до конца следующей недели подпишут договор о намерениях между администрацией Краснодарского края и АО «РКС». К 1 сентября все заинтересованные региональные ведомства сформируют свои пожелания по сотрудничеству и взаимодействию с корпорацией. Затем планируется создать региональный центр компетенции, который и будет осуществлять взаимодействие между регионом и АО «РКС».

От региона курировать эту тему будет Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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