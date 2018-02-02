Администрация Краснодарского края обновила свой официальный сайт

Более информативная и удобная версия портала начала работу 2 февраля.

Модернизация системы управления и структуры позволит сайту работать быстрее, а пользователям — лучше в нем ориентироваться. Теперь вся размещенная информация отсортирована на шесть разделов: «Пресс-центр», «Край», «Губернатор», «Власть», «Деятельность», «Документы».

«Сайт будет постоянно пополняться актуальными новостями, пресс-релизами, фоторепортажами, разнообразной информацией о регионе, а также доступной инфографикой, которая будет полезна абсолютно всем — от школьников до представителей СМИ», — рассказал руководитель департамента информационной политики администрации Краснодарского края Владимир Пригода.

На сайте также создали общедоступный фотобанк. Актуальные фоторепортажи, видовые фотографии края в высоком разрешении пользователи смогут скачать в HD-разрешении. Теперь на полную мощность работает система поиска по сайту.

Наличие дополнительной версии сайта для слабовидящих позволит людям с ограниченными возможностями зрения найти необходимую информацию. Все данные в этой версии представлены в виде текста, также можно выбрать размер шрифта и цветовую схему для удобства восприятия.

Сайт получил и обновленную версию для мобильных устройств: изменился дизайн, приложение стало удобочитаемым на любых дисплеях смартфонов.

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