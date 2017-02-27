Администрация Краснодарского края подписала инвестсоглашение с Афипским НПЗ

Администрация Краснодарского края 27 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи заключила соглашения с ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» и ПАО «Кубаньэнерго».

Афипский НПЗ намерен направить на модернизацию производства около 30 млрд рублей инвестиций. Основным элементом программы является строительство новых установок и комплекса по первичной переработки нефти. Программа рассчитана до 2020 года, включая строительство комплекса общезаводского хозяйства. В результате реализации проекта должны появиться 500 новых рабочих мест.

«Кубаньэнерго» планирует развитие электросетевого комплекса Таманского полуострова в рамках реализации проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». Запланировано строительство электроподстанции, линии электропередачи напряжением 110 кВ. Трансформаторная мощность объектов составит 432 МВА, протяженность линий электропередачи — 157,7 км. Общая стоимость проекта — более 7 млрд рублей.

По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, этот проект позволит в значительной степени решить вопрос с энергодефицитом в Темрюкском районе, сообщает пресс-служба администрации региона.

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