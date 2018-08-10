Администрация Краснодарского края рефинансирует более 58 млрд рублей коммерческих кредитов

Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Галась.

По словам заместителя главы региона, во втором полугодии планируется привлечение кредитов банков в объеме 39 млрд рублей.

«Всего в краевом бюджете на 2018 год предусмотрено погашение заимствований в объеме 58,5 млрд рублей и привлечение новых кредитов для их рефинансирования в сумме 58,3 млрд рублей», — отметил Галась.

Он добавил, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в крае принимают активные меры по снижению объема государственного долга и расходов на его обслуживание. Впервые с 2009 года удалось снизить госдолг. До этого задолженность региона только росла.

«В первом полугодии 2018 года досрочно погашено 19,9 млрд рублей кредитов, привлеченных в 2013-2017 годах со сроками уплаты в 2019-2021 годах», — сообщил вице-губернатор.

По словам замглавы региона, погашены кредиты в объеме 17,9 млрд рублей до наступления сроков их уплаты в 2018 году. В целях снижения расходов на обслуживание долга до конца года планируют досрочное погашение 19,3 млрд рублей кредитов банков.

«Всего в текущем году предусмотрено погашение кредитов на сумму 39,2 млрд рублей. Это, в свою очередь, приведет к снижению объема долга по кредитам банков на 15,4%», — цитирует Галася пресс-служба администрации Краснодарского края.

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