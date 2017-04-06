Администрация Сочи подала иски на снос двух незаконных объектов

Администрация Сочи в апреле подала иск в суд о сносе самовольных построек.

Первый объект расположен в Лазаревском районе на улице Декабристов, 163. На площади 1,8 тыс. кв. м возведены несколько объектов, хотя разрешение получено только на один – два блока трехэтажного жилого дома. Площадь застройки была превышена на 120 кв. м и составила 326 вместо разрешенных 240 кв. м.

Без разрешительных документов были построены два двухэтажных здания. В настоящее время на земельный участок наложены обеспечительные меры.

Второй объект расположен на улице Просвещения. Участок площадью 1 тыс. 197 кв. м предназначался для ИЖС. Сейчас на нем без разрешения на строительство возведен трехэтажный капитальный объект, который также превышает максимальный коэффициент застройки. На объект наложен арест, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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