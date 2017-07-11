Администрация Сочи: жильцов рухнувшего дома переселят принудительно

В Сочи жильцов обрушившегося дома на улице Виноградной не раз просили переселиться из аварийного жилья.

Уведомляли и письменно, и устно. Но некоторые семьи наотрез отказывались от выделенных квадратных метров. Несмотря на то, что и площадь новых квартир больше, а стоимость — в разы выше. Об этом рассказали в администрации города-курорта. Там отметили, что здание, которое обвалилось в Сочи, построили еще в 1933 году. Статус аварийного оно получило больше десяти лет назад. Мэрия предложила варианты для переселения.

«Однако люди, которые проживали, шесть собственников, отказались переселяться, а остальные были переселены. По состоянию на сегодня, если собственники не будут переселяться добровольно, то они будут переселены принудительно, в соответствии с решением суда, которое имеется», — сказал директор департамента городского хозяйства Сочи С.

Предоставленным администрацией квартирам всего три года. И там есть все необходимое.

«Квартиры здесь сделаны под ключ: раковины, полы, потолки», — отметил заместитель директора департамента городского хозяйства Сочи Максим Хватик.

Часть двухэтажного дома в центре Сочи рухнула 10 июля. Обвалилась кирпичная труба, потянув за собой несущие конструкции этажей и цокольного помещения. Под завалами погибла 65-летняя женщина. Она не жила в аварийном здании, а пришла в гости к дочери. Больше в ЧП никто не пострадал. По факту гибели пенсионерки краевой следственный комитет возбудил уголовное дело. А прокуратура Сочи проводит свою проверку, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обрушившийся в Сочи дом признали аварийным в 2005 году.

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