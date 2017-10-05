Администрация: звонки с сообщениями о минировании поступили в восемь школ Краснодара

В городской администрации отметили, что все подобные сообщения проверяются правоохранительными органами в обязательном порядке.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе мэрии.

«На данный момент подобные звонки поступили в отношении восьми школ Краснодара, и необходимые действия со стороны правоохранительных органов проводятся по каждому из них. Важно понимать, что при сообщении о малейшей угрозе жизни и здоровью людей, и тем более детей, временная эвакуация для тщательного обследования помещений — обязательная мера», — прокомментировал директор департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих Виталий Косенко.

По его словам, сейчас отрабатываются поступившие звонки, устанавливаются личности возможных «телефонных террористов».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию Краснодара 5 октября поступили сообщения о подозрительных предметах в нескольких административных зданиях. По всем адресам правоохранители начали проверки.

Вернуться на ленту

Источник