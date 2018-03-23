Административный директор Белореченского химкомбината: завод работает в штатном режиме

Грязный ливень прошел 23 марта практически по всему краю.

Капли нехарактерного цвета были хорошо видны на автомобилях и одежде прохожих. Склоны Красной Поляны полностью поменяли цвет с белоснежного на светло-коричневый. Но отдыхающих это не остановило. Они продолжают кататься. Некоторые пользователи соцсетей подняли панику. Они пишут, что в Белореченске взорвался химкомбинат — из-за этого и странные осадки. Информация не подтвердилась, предприятие работает в штатном режиме.

«В районе, в городе много волнений из-за того, что выпал желтый снег. Мы никакого отношения к этому не имеем. Завод работает в штатном режиме. Мы сами проверяли лаборатории», — заявил административный директор Белореченского химкомбината Сергей Маклаков.

С чем связано необычное атмосферное явление, рассказали метеорологи.

«Цветные осадки связаны с тем, что у нас в атмосфере сейчас достаточное количество пыли. По нашим предположениям, это связано с песчаными бурями на севере Африки. Обычно к нам именно из этого региона приходят вот такие цветные дожди. Также по сообщениям других информационных агентств мы знаем, что наблюдались песчаные бури на островах Средиземного моря, данный факт подтверждает эту теорию», — пояснил руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

Дожди в крае не прекратятся до 25 марта, прогнозируют синоптики. В северных районах возможен снег. Из-за шторма Керченская переправа работает по фактической погоде, порывы ветра там уже достигают 20 м/с, поэтому в сторону Крыма сейчас отправляться не стоит.

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