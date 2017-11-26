Администратор ресторана в Армавире рассказал о ночной перестрелке

Корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Кишинева 26 ноября пообщалась с сотрудником заведения, в котором ночью произошла стрельба.

Администратор ресторана «Астория» Владимир Куренков рассказал, что пришел недавно на смену. Ночью там работали другие сотрудники.

«Мы только пришли. Что-то было ночью. Сейчас сами выясняем. Насчет погибших не знаю. Все сотрудники ресторана живы, никто не пострадал», — сказал он.

На вопрос о том, что сейчас чистят рабочие в ресторане, Куренков ответил, что это ремонтные работы. По его словам, может быть, убирают следы от пуль.

Администратор отметил, что с сотрудниками ночной смены возможно беседовали ночью. Он добавил, что сейчас заведение работает в штатном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ресторане Армавира застрелили офицера Росгвардии. Убийство произошло в ночь на 26 ноября. Всего в результате перестрелки погибли три человека.

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